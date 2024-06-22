Без "олімпійського перемир'я" і з терористичною загрозою. Безпека на Іграх-2024

За кілька тижнів у Франції стартує Олімпіада-2024. На тлі складної геополітичної ситуації організатори Ігор запроваджують посилені заходи безпеки. Особлива увага буде прикута до церемонії відкриття, яка вперше в історії відбудеться поза межами стадіону.

РБК-Україна розповідає, що загрожує проведенню Олімпіади, чому не буде традиційного перемир'я, та як Франція організує безпеку вболівальників.

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Париж у стані "підвищеної готовності"

Міністерство збройних сил Франції у квітні запровадило в країні стан підвищеної готовності для оперативного реагування на загрози.

Найвищий рівень небезпеки з позначкою оповіщення "екстрена атака" зберігається протягом підготовки до Олімпіади та буде діяти під час її проведення – з 26 липня до 11 серпня.

Цих заходів вжили після теракту в Росії у березні 2024, коли внаслідок нападу ІДІЛ на московський концертний зал загинуло понад 140 осіб.

Влада Франції не виключає, що Ігри в Парижі також можуть стати мішенню для ісламських чи російських терористів. Адже рівень загрози підвищує складна безпекова ситуація у світі через повномасштабну війну РФ проти України, військовий конфлікт в Ізраїлі за участю ХАМАС.

Правоохоронці вже затримали в Парижі чеченця, який, ймовірно, хотів вчинити теракт під час футбольного турніру в рамках Ігор.

Крім того, французький лідер Еммануель Макрон заявив, що не має сумнівів, що Росія буде "націлена на безпеку" Олімпіади-2024.

Одним із доказів початку інформаційних атак зі сторони Кремля стали публікації російських ботів про те, що нібито люди здають куплені квитки через загрозу терактів на літній Олімпіаді. Також РФ розповсюджувала дезінформацію за допомогою ШІ та фейкових сторінок ЗМІ.

Обмеження та заходи безпеки

Забезпечувати порядок на Олімпіаді в Парижі будуть близько 45 тисяч поліцейських та жандармів, до 20 тисяч приватних охоронців.

До того ж залучать 2 тисячі іноземних правоохоронців. Франція домовилася із партнерами про безпекову допомогу на Іграх-2024 – щонайменше 35 країн відправлять персонал та військове обладнання.

Фото: на Олімпіаді буде залучена поліція Франції та військові інших країн (GettyImages)

Відомо, що Британія розгорне зенітно-ракетні підрозділи Starstreak для забезпечення повітряної безпеки та надасть безпілотники. Польща надасть спеціально навчених собак для виявлення бомб і антитерористичних операцій. Німеччина відправить до Франції своїх поліцейських після чемпіонату Євро, який триватиме в країні до середини липня.

Навколо олімпійських об'єктів у Парижі встановлять "периметр безпеки" і щоб потрапити в ці зони буде потрібно мати спеціальний дозвіл у вигляді QR-коду.

Зареєструватися на його отримання можна онлайн шляхом заповнення форми з особистими даними. За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, це дозволить не допустити у місця масового перебування людей будь-яких небезпечних осіб.

Церемонія відкриття Ігор-2024 під загрозою

Найбільшу стурбованість у французьких спецслужб викликає церемонія відкриття Ігор. Вперше головний захід Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а вздовж набережної Сени. Спортсмени пропливатимуть перед вболівальниками на човнах, маршрут складе близько 6 км.

У головному управлінні внутрішньої безпеки Франції закликали скасувати церемонію в такому форматі через надто високу загрозу. Видання Europe1 з посиланням на свої джерела у розвідці повідомляло, що загрозу церемонії відкриття Ігор можуть становити напади зі зброєю та терористи, які можуть використовувати вантажівки, щоб в'їжджати в натовп. Також розвідка вбачає загрозу "сплячих" терористичних груп, які "активізуються віддалено з афганської зони".

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в разі небезпеки готовий скасувати церемонію на воді та перенести захід на стадіон Стад де Франс.

Фото: церемонію відкриття можуть перенести на стадіон (x.com/Paris2024)

Втім наразі відкриття Олімпіади готують за запланованим сценарієм на Сені. Хоча кількість уболівальників значно скоротили.

Раніше організатори заявляли, що церемонію зможуть побачити наживо 600 тисяч глядачів, але на цей час відомо, що з нижніх берегів Сени за відкриттям Олімпіади зможуть спостерігати лише 104 тисячі власників квитків. Ще 222 тисячі глядачів стежитимуть за церемонією безплатно з верхніх берегів за умови наявності дозволу за QR-кодом.

На час проведення заходу 26 липня уряд Франції закриє всі аеропорти та повітряний простір у радіусі 150 кілометрів навколо Парижа.

Безпека спортсменів на Олімпіаді

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК)і звітують, що на Іграх будуть вжиті всі заходи для безпечного перебування всіх делегацій спортсменів. Відповідальними є французькі органи влади.

З огляду на можливі провокації зі сторони російських та білоруських спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді в нейтральному статусі, Національний олімпійський комітет України (НОК) надав відповідні рекомендації нашим атлетам.

Українським олімпійцям рекомендують "дистанціюватися" від росіян та білорусів. Бажано утримуватись від прямих контактів із представниками Росії та Білорусі, інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації про спроби провокаційних дій з боку представників цих двох країн.

Також НОК закликає не реагувати на контент "нейтральних" учасників, не брати участь у спільних пресконференціях, прямих ефірах, не робити спільні фото, відео тощо. Треба повідомляти вищим посадовим особам й керівництву делегації щодо порушень умов допуску "нейтральних" спортсменів.

Олімпійського перемир'я не буде?

Перемир'я під час проведення Олімпіади – традиція, що існувала з часів Давньої Греції.

МОК вирішив відродити її на сучасних Іграх у 1992-му. Наступного року Генасамблея ООН закликала країни дотримуватися "олімпійського перемир'я" протягом періоду, що розпочинається за тиждень до відкриття і закінчується через тиждень після закриття кожних Олімпійських ігор.

Фото: Макрон запропонував перемир'я на час Олімпіади (GettyImages)

Проте цього правила дотримувалися далеко не завжди:

повномасштабне вторгнення РФ в Україну розпочалося через 4 доби після закриття Олімпіади в Пекіні у 2022;

у 2014 Ігри проходили в Сочі одночасно з окупацією РФ Криму;

у 2008 російські війська вторглися в Грузію за день до відкриття Олімпіади в Китаї.

Напередодні літніх Ігор-2024 у Франції президент країни Еммануель Макрон запропонував ввести "режим тиші" в усьому світі на час їх проведення. Зокрема така пропозиція була адресована Росії, яка продовжує повномасштабну агресію в Україні. Ініціативу Макрона підтримав голова КНР Сі Цзиньпін.

Однак лідер Кремля Володимир Путін відкинув цю ідею. Він заявив, що оскільки Росію усунули від участі в Олімпіаді в Парижі, вона нібито не зобов'язана дотримуватися принципів Міжнародного олімпійського комітету.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що для Путіна немає поняття перемир'я, а в Олімпіади немає авторитету.

Українська сторона вважає, що для РФ "припинення вогню" могло б стати перевагою для переміщення своїх військ, щоб посилити спроби захопити ще більше українських територій.

Докладніше про участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024 та які обмеження діятимуть для них через підтримку війни в України можна прочитати в окремому матеріалі.

Також ми зібрали все, що відомо про види спорту, учасників та локації літніх Олімпійських ігор у Франції.

При підготовці тексту використовувалися: публікації France24, Europe1, L'Equipe, BFMTV, The Insider, заява президента України Володимира Зеленського, інформація сайту НОК та офіційного порталу Олімпійських ігор у Парижі.