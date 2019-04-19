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На "Олимпийский" не пускают без билета

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 17:42
На "Олимпийский" не пускают без билета
Фото: ситуация возле НСК (Влад Красинский/ РБК-Украина)

Всех людей тщательно проверяют полицейские с собаками и металлодетекторами

Проход к НСК "Олимпийский", где сегодня состоятся дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, возможен только при наличии пригласительного или входного билета от одного из кандидатов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, "болельщиков" тщательно проверяют полицейские с собаками и металлодетекторами.

Отметим, вторая линия оцепления находится непосредственно на входе в стадион. Тут установлены рамки с металлодетекторами.

 

Фото: ситуация возле НСК (Влад Красинский/ РБК-Украина)

Напомним, начальник главного Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители уже начали запускать людей на НСК "Олимпийский".

РБК-Украина писало, что на НСК "Олимпийский" завершили подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона. На стадионе сегодня будут работать 10 тыс. правоохранителей. 

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