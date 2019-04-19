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НСК "Олимпийский" полностью подготовили к дебатам

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 16:30
НСК "Олимпийский" полностью подготовили к дебатам
Фото: одна из сцен на стадионе (facebook.com/zhdanovihor)

Все подготовительные работы завершили

На НСК "Олимпийский" закончили подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook

В потверждение этого минист опубликовав соответствующие фото и видео, сделанные на стадионе.

"НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины", - написал Жданов.

 

 

Опубліковано Ігором Ждановим Пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/zhdanovihor)

Напомним, ранее полиция Киева призвала штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский". 

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона. На стадионе сегодня будут работать 10 тыс. правоохранителей. 

Начало мероприятий запланировано на 17:00, начало дебатов - на 19:00.

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