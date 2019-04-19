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В полиции рассказали об обстановке возле "Олимпийского"

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 17:22
В полиции рассказали об обстановке возле "Олимпийского"
Фото: ситуация возле НСК (РБК-Украина, Виталий Носач)

Правоохранители уже начали запускать людей на стадион

Начальник главного Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители уже начали запускать людей на НСК "Олимпийский", где сегодня, 19 апреля, должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, запуск на стадион завершать не будут, однако доступ в фан-зону за 10 минут до начала дебатов будет ограничен. Крищенко порекомендовал всем желающим попасть в фан-зону учесть время на прохождение всех проверок, чтобы успеть попасть на стадион.

Также он сообщил, что улицы в центре города будут перекрыты до того момента, пока в этом будет необходимость. Все дальнейшие действия правоохранителей будут зависеть от ситуации на НСК, в частности, количества людей. 

Напомним, из-за дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" сегодня, 19 апреля, на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация.

РБК-Украина писало, что на НСК "Олимпийский" завершили подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

НСК "Олимпийский" полностью подготовили к дебатам В Киеве образовались многочисленные пробки
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