На "Олімпійський" не пускають без квитка

Фото: ситуація біля НСК (Влад Красінський/ РБК-Україна)

Всіх людей ретельно перевіряють поліцейські з собаками і металодетекторами

Прохід до НСК "Олімпійський", де сьогодні відбудуться дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського, можливий тільки при наявності запрошення чи вхідного квитка від одного з кандидатів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, "вболівальників" ретельно перевіряють поліцейські з собаками і металодетекторами.

Друга лінія оточення знаходиться безпосередньо на вході в стадіон. Тут встановлені рамки з металодетекторами.

Фото: ситуація біля НСК (Влад Красінський/ РБК-Україна)

Нагадаємо, начальник головного Управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронці вже почали запускати людей на НСК "Олімпійський".

РБК-Україна писало, що на НСК "Олімпійський" завершили підготовку до сьогоднішніх дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч осіб. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону. На стадіоні сьогодні будуть працювати 10 тис. правоохоронців.