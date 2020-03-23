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Олімпійський комітет Японії допустив можливість перенесення Олімпіади-2020

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 14:59
Олімпійський комітет Японії допустив можливість перенесення Олімпіади-2020
Ілюстративне фото (facebook.com/olympics)

Глава японського Олімпійського комітету прокоментував ситуацію з проведенням Олімпіади-2020

Сьогодні, 23 березня, Олімпійський комітет Японії, вперше допустив можливість перенесення літньої Олімпіади-2020 через поширення коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Глава японського Олімпійського комітету Ясухіро Ямашіта на прес-конференції прокоментував ситуацію з проведенням Олімпіади-2020, яка мала відбутись у Токіо з 24 липня до 9 серпня.

"Під кутом зору безпеки спортсменів та спортсменок, ми дійшли того етапу, коли не можемо не розглянути й такий варіант, як перенесення Олімпійських ігор",- сказав Ямашіту.

Також він додав й те, що задовге перенесення Олімпійських ігор є невигідним, оскільки учасникам змагань доведеться знову брати участь у кваліфікаційних змаганнях.

Як повідомляється, Міжнародний олімпійський комітет схвалив можливе перенесення Олімпіади-2020, давши місцевому комітету чотири тижні для розгляду цього питання. Перенести захід можуть на кілька місяців чи, найімовірніше, на рік.

Нагадаємо, відразу дві країни, Австралія і Канада, відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.

Також Організаційний комітет "Токіо-2020" приступив до розробки альтернативних сценаріїв проведення Олімпійських ігор 2020 через загрозу поширення коронавірусу.

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