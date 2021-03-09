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Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

Новина українською → Япония, Вторник 09 марта 2021 15:05
Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей Фото: олимпийские игры в Токио (olympics.org)
Автор: Роман Тверденко

Олимпийские игры в Токио этим летом пройдут без иностранных зрителей на трибунах. А церемония открытия состоится без зрителей на стадионе.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Официально о своем решении правительство Японии сообщит на следующей неделе. Власти решили не пускать на событие иностранных зрителей в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и опасений, что из-за них в стране могут распространить новые мутации заболевания.

Также известно, что на церемонии открытия Игр будут присутствовать только спортсмены и приглашенные гости события, а зрителей на трибунах не будет. Организаторы хотят избежать большого скопления людей.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио, спустя год после изначальной даты проведения в 2020 году. Их перенесли из-за пандемии коронавируса.

В конце февраля сообщалось, что в Японии решили снять режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса. Это решение распространяется на шесть префектур.

Также известно, что в Японии зафиксировали новую мутацию коронавируса. Она отличается от штаммов, ранее появившихся в стране из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

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