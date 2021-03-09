Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних глядачів

Олімпійські ігри в Токіо цього літа пройдуть без іноземних глядачів на трибунах. А церемонія відкриття відбудеться без глядачів на стадіоні.

Офіційно про своє рішення уряд Японії повідомить наступного тижня. Влада вирішила не пускати на подію іноземних глядачів у зв'язку з триваючою пандемією коронавіруса і побоювань, що через них у країні можуть поширити нові мутації захворювання.

Також відомо, що на церемонії відкриття Ігор будуть присутні тільки спортсмени та запрошені гості події, а глядачів на трибунах не буде. Організатори хочуть уникнути великого скупчення людей.

Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в Токіо, через рік після початкової дати проведення в 2020 році. Їх перенесли через пандемії коронавіруса.