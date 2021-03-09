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Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних глядачів

Новость на русском → Японія, Вівторок 09 березня 2021 15:05
Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних глядачів Фото: олімпійські ігри в Токіо (olympics.org)
Автор: Роман Тверденко

Олімпійські ігри в Токіо цього літа пройдуть без іноземних глядачів на трибунах. А церемонія відкриття відбудеться без глядачів на стадіоні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.

Офіційно про своє рішення уряд Японії повідомить наступного тижня. Влада вирішила не пускати на подію іноземних глядачів у зв'язку з триваючою пандемією коронавіруса і побоювань, що через них у країні можуть поширити нові мутації захворювання.

Також відомо, що на церемонії відкриття Ігор будуть присутні тільки спортсмени та запрошені гості події, а глядачів на трибунах не буде. Організатори хочуть уникнути великого скупчення людей.

Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в Токіо, через рік після початкової дати проведення в 2020 році. Їх перенесли через пандемії коронавіруса.

В кінці лютого повідомлялося, що в Японії вирішили зняти режим надзвичайного стану, введений через коронавіруса. Це рішення поширюється на шість префектур.

Також відомо, що в Японії зафіксували нову мутацію коронавіруса. Вона відрізняється від штамів, раніше з'явилися в країні з Великобританії, ПАР і Бразилії.

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