На Олімпійські ігри в Токіо допустять тільки місцевих глядачів: обмеження будуть жорсткими

На Олімпійські ігри-2021 у Токіо допустять тільки глядачів з Японії. І то, обмеження будуть жорсткими і все може скасуватися в будь-яку хвилину.

Організатори встановили, що на Олімпійських іграх вболівальники зможуть бути присутніми лише на половині від вільних місць. Передбачається, що Олімпіаду в Токіо відвідають максимум до 10 000 уболівальників. При цьому всі вони повинні бути резидентами Японії для кожного олімпійського об'єкта, незалежно від того, знаходиться він в приміщенні або на вулиці.

Також офіційні особи заявили, що, якщо число випадків коронавірусу знову зросте, правила будуть змінені і фанати не зможуть відвідати Олімпійські ігри. Глядачів з-за кордону заборонили ще кілька місяців тому, але якщо ситуація з коронавірусом змінитися в гіршу сторону, то і японським уболівальникам доведеться відмовитися від відвідування змагань.

"Нам потрібно бути дуже гнучкими. Якщо ситуація різко зміниться, ми знову проведемо п'ятисторонні зустрічі для прийняття інших рішень. Якщо під час ігор буде оголошено надзвичайний стан, будуть розглянуті всі варіанти, наприклад, ігри без глядачів", - сказав президент оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Сейко Хашимото.

Офіційні особи також кажуть, що до місцевих фанатів будуть пред'являтися суворі правила. Їм не дозволять підбадьорювати спортсменів оплесками, вони повинні носити маски, а після змагань вони повинні відразу ж відправлятися додому.