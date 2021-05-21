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Олимпийские игры состоится, даже если в Токио введут режим ЧП, - организаторы

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Токио, Пятница 21 мая 2021 14:52
Олимпийские игры состоится, даже если в Токио введут режим ЧП, - организаторы Фото: Олимпийские игры состоится, даже если в Токио введут режим ЧП (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Олимпийские игры в Токио состояться в этом году. Даже если власти введут в столице Японии введут чрезвычайное положение на фоне пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава координационной комиссии Олимпиады Джон Коут.

"Олимпийские игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта, хотя в стране была ЧС. Сомнений нет, Игры будут проведены даже в таком случае", - заявил он.

Напомним, города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

На фоне этого ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить проведение Олимпиады.

Кроме того, японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.

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