Олімпійські ігри відбудеться, навіть якщо в Токіо введуть режим НС, - організатори
Олімпійські ігри в Токіо відбудуться цього року. Навіть якщо влада введе в столиці Японії введуть надзвичайний стан на тлі пандемії коронавірусу.
"Олімпійські ігри будуть проведені, навіть якщо під час турніру в Токіо діятиме режим надзвичайного стану. В даний час в Японії успішно пройшли тестові турніри в п'яти видах спорту, хоча в країні була НС. Сумнівів немає, ігри будуть проведені навіть у такому випадку", - заявив він.
Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх 2020 року, на тлі загострення ситуації з коронавірусом.
На тлі цього провідна медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати проведення Олімпіади.
Крім того, японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.