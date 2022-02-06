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Олимпийские игры-2022: кто и когда из украинцев соревнуется 7 февраля

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Пекин, Воскресенье 06 февраля 2022 22:10
Олимпийские игры-2022: кто и когда из украинцев соревнуется 7 февраля Фото: Анастасия Шепиленко (OIS)
Автор: Андрей Вырва

Представители сборной Украины в понедельник, 7 февраля, выступят в четырех видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

Сборную Украины будут представлять десять спортсменов. Они примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, скелетону, санному спорту и биатлону.

Первой на старт выйдет представительница горнолыжного спорта Анастасия Шепиленко. У нее в 3:30 начнется первый заезд по гигантскому слалому.

В 6:00 соревнования по горнолыжному спорту продолжатся у мужчин. Состоится финал скоростного спуска, Украину в нем будет представлять Иван Ковбаснюк.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич начнет первую официальную тренировку в 6:25, а после завершения первой тренировки, начнется вторая официальная тренировка.

В санном спорте состоится третий и четвертый тренировочный заезд в мужских двойках, сборную Украины представят Игорь Стахив и Андрей Лысецкий. Третий заезд начнется в 10.00, а четвертый в 11.20.

В 11.00 начнется биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 км. Честь Украины представят: Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Последними в этот день на старт выйдут Елена Стецкив и Юлианна Туницкая (санный спорт). У них первая попытка начнется в 13.50.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне. Спорт". Часть соревнований покажет UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

Напомним, что по итогам второго состязательного дня в медальном зачете продолжает лидировать сборная Норвегии.

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