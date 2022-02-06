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Олімпійські ігри-2022: хто і коли з українців змагається 7 лютого

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Пекін, Неділя 06 лютого 2022 22:10
Олімпійські ігри-2022: хто і коли з українців змагається 7 лютого Фото: Анастасія Шепіленко (OIS)
Автор: Андрій Вирва

Представники збірної України в неділю, 7 лютого, виступатимуть у чотирьох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

Збірну України представлятимуть десять спортсменів. Вони візьмуть участь в змаганнях з гірськолижного спорту, скелетону, санного спорту та біатлону.

Першою на старт вийде представниця гірськолижного спорту Анастасія Шепіленко. В неї о 3:30 розпочнеться перший заїзд з гігантського слалому.

О 6:00 змагання з гірськолижного спорту продовжаться у чоловіків. Відбудеться фінал з швидкісного спуску, Україну в ньому представлятиме Іван Ковбаснюк.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочне перше офіційне тренування о 6:25, а після завершення першого тренування, розпочнеться друге офіційне тренування.

В санному спорті відбудеться третій та четвертий тренувальний заїзд в чоловічих двійках, збірну України представлять Ігор Стахів та Андрій Лисецький. Третій заїзд розпочнеться о 10:00, а четвертий об 11:20.

В 11:00 розпочнеться біатлонна жіноча індивідуальна гонка на 15 км. Честь України представлять: Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

Останніми цього дня на старт вийдуть Олена Стецків та Юліанна Туницька (санний спорт). У них перша спроба розпочнеться о 13:50.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

Нагадаємо, що за підсумками другого змагального дня в медальному заліку продовжує лідирувати збірна Норвегії.

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