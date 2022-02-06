Олімпійські ігри-2022: хто і коли з українців змагається 7 лютого

Представники збірної України в неділю, 7 лютого, виступатимуть у чотирьох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна .

Збірну України представлятимуть десять спортсменів. Вони візьмуть участь в змаганнях з гірськолижного спорту, скелетону, санного спорту та біатлону.

Першою на старт вийде представниця гірськолижного спорту Анастасія Шепіленко. В неї о 3:30 розпочнеться перший заїзд з гігантського слалому.

О 6:00 змагання з гірськолижного спорту продовжаться у чоловіків. Відбудеться фінал з швидкісного спуску, Україну в ньому представлятиме Іван Ковбаснюк.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочне перше офіційне тренування о 6:25, а після завершення першого тренування, розпочнеться друге офіційне тренування.

В санному спорті відбудеться третій та четвертий тренувальний заїзд в чоловічих двійках, збірну України представлять Ігор Стахів та Андрій Лисецький. Третій заїзд розпочнеться о 10:00, а четвертий об 11:20.

В 11:00 розпочнеться біатлонна жіноча індивідуальна гонка на 15 км. Честь України представлять: Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

Останніми цього дня на старт вийдуть Олена Стецків та Юліанна Туницька (санний спорт). У них перша спроба розпочнеться о 13:50.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.