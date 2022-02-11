Олимпийские игры-2022: украинская биатлонистка вернется в соревнования после коронавируса

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Билосюк вылечилась от коронавируса и сможет вернуться к соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

В расположение нашей команды из изоляционного отеля возвращается Елена Билосюк, которая сдала 2 отрицательных плр-теста подряд и готова помочь нашей команде.

"Когда я уже находилась где-то четвертый день на изоляции и физически себя чувствовала хорошо, когда уже температура была позади и могла я чем-то заниматься, то подняли вопросы вместе с НОК, чтобы открыли нам тренажерную комнату с беговой дорожкой и велосипедом и уже была возможность хоть как-то немного двигаться. Конечно это не лыжи, не винтовка и назвать это полноценными тренировками точно не могу", – сказала спортсменка.

Билосюк сдала положительный тест на коронавирус 2 февраля, из-за чего пропустила смешанную эстафету и индивидуальную гонку.

Также Елена пропустит сегодняшний спринт и гонку преследования, но будет готовиться к женской эстафете, которая состоится 16 февраля.