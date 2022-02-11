Олімпійські ігри-2022: українська біатлоністка повернеться до змагань після коронавірусу

Капітан збірної України з біатлону Олена Білосюк вилікувалась від коронавірусу та зможе повернутися до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК України.

До розташування нашої команди з ізоляційного готелю повертається Олена Білосюк, яка здала 2 негативних плр-тести поспіль і готова допомогти нашій команді.

"Коли я вже знаходилася десь день четвертий на ізоляції і фізично себе відчувала добре, коли вже температура була позаду і могла я чимось займатися, то підняли питання разом з НОК, щоб відкрили нам тренажерну кімнату з біговою доріжкою та велосипедом і вже була можливість хоч якось трішки рухатися. Звісно це не лижі, не гвинтівка і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу", – сказала спортсменка.

Білосюк здала позитивний тест на коронавірус 2 лютого, через що пропустила змішану естафету та індивідуальну гонку.

Також Олена пропустить сьогоднішній спринт та гонку переслідування, але готуватиметься до жіночої естафети, яка відбудеться 16 лютого.