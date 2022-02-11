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Олімпійські ігри-2022: українська біатлоністка повернеться до змагань після коронавірусу

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 10:55
Олімпійські ігри-2022: українська біатлоністка повернеться до змагань після коронавірусу Фото: Олена Білосюк (facebook.com/pidhrushna)
Автор: Андрій Вирва

Капітан збірної України з біатлону Олена Білосюк вилікувалась від коронавірусу та зможе повернутися до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК України.

До розташування нашої команди з ізоляційного готелю повертається Олена Білосюк, яка здала 2 негативних плр-тести поспіль і готова допомогти нашій команді.

"Коли я вже знаходилася десь день четвертий на ізоляції і фізично себе відчувала добре, коли вже температура була позаду і могла я чимось займатися, то підняли питання разом з НОК, щоб відкрили нам тренажерну кімнату з біговою доріжкою та велосипедом і вже була можливість хоч якось трішки рухатися. Звісно це не лижі, не гвинтівка і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу", – сказала спортсменка.

Білосюк здала позитивний тест на коронавірус 2 лютого, через що пропустила змішану естафету та індивідуальну гонку.

Також Олена пропустить сьогоднішній спринт та гонку переслідування, але готуватиметься до жіночої естафети, яка відбудеться 16 лютого.

Нагадаємо, що гірськолижниця зі Швейцарії взяла "золото" в супергіганті.

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