Олимпийские игры-2022: сборная Украины по биатлону объявила состав на мужской спринт
Фото: Дмитрий Пидручный (Getty Images)
Стали известны биатлонисты, которые представят Украину в мужской спринтерской гонке.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Олімпіади.
Сборную Украины в спринтерской гонке будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цимбал и Антон Дудченко.
Стартовые номера украинских биатлонистов:
- 15. Дмитрий Пидручный
- 60. Артем Прима
- 70. Антон Дудченко
- 81. Богдан Цымбал
Первым в гонке выйдет на старт Калев Эрмитс из Эстонии. А будет закрывать стартовый список бельгийский биатлонист Сезар Бове, стартующий под 94 номером.
Мужской спринт состоится 11 февраля в 11:00.
Напомним, что олимпийской чемпионкой в спринте стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.