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Олимпийские игры-2022: сборная Украины по биатлону объявила состав на мужской спринт

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Пекин, Пятница 11 февраля 2022 14:13
Олимпийские игры-2022: сборная Украины по биатлону объявила состав на мужской спринт Фото: Дмитрий Пидручный (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Стали известны биатлонисты, которые представят Украину в мужской спринтерской гонке.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Олімпіади.

Сборную Украины в спринтерской гонке будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цимбал и Антон Дудченко.

Стартовые номера украинских биатлонистов:

  • 15. Дмитрий Пидручный
  • 60. Артем Прима
  • 70. Антон Дудченко
  • 81. Богдан Цымбал

Первым в гонке выйдет на старт Калев Эрмитс из Эстонии. А будет закрывать стартовый список бельгийский биатлонист Сезар Бове, стартующий под 94 номером.

Мужской спринт состоится 11 февраля в 11:00.

Напомним, что олимпийской чемпионкой в спринте стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

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