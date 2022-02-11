Олімпійські ігри-2022: збірна України з біатлону оголосила склад на чоловічий спринт
Фото: Дмитро Підручний (Getty Images)
Стали відомі біатлоністи, які представлять Україну в чоловічій спринтерській гонці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Олімпіади.
Збірну України в спринтерській гонці представлятимуть: Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Стартові номери українських біатлоністів:
- 15. Дмитро Підручний
- 60. Артем Прима
- 70. Антон Дудченко
- 81. Богдан Цимбал
Першим в гонці вийде на старт Калев Ермітс з Естонії. А закриватиме стартовий список бельгійський біатлоніст Сезар Бове, який стартуватиме під 94 номером.
Чоловічий спринт відбудеться 11 лютого об 11:00.
Нагадаємо, що олімпійською чемпіонкою у спринті стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд .