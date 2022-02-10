Олимпийские игры 2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт
Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Стали известны биатлонистки, которые представят Украину в спринтерской гонке
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.
Сборную Украины в спринтерской гонке будут представлять: Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.
Стартовые номера украинских биатлонисток:
- 15. Ирина Петренко
- 57. Юлия Джима
- 70. Анастасия Меркушина
Первой в гонке выйдет на старт Тириль Экгофф из Норвегии. А закрывать стартовый список будет польская биатлонистка Анна Мака, которая будет стартовать под 89-м номером.
Женский спринт состоится 11 февраля в 11.00.
Напомним, что в прошлой биатлонной гонке среди женщин, "индивидуалке" – победила немка Дэниз Германн.