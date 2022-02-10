ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпийские игры 2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт

Новина українською →
Пекин, Четверг 10 февраля 2022 14:28
Олимпийские игры 2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Стали известны биатлонистки, которые представят Украину в спринтерской гонке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

Сборную Украины в спринтерской гонке будут представлять: Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

Стартовые номера украинских биатлонисток:

  • 15. Ирина Петренко
  • 57. Юлия Джима
  • 70. Анастасия Меркушина

Первой в гонке выйдет на старт Тириль Экгофф из Норвегии. А закрывать стартовый список будет польская биатлонистка Анна Мака, которая будет стартовать под 89-м номером.

Женский спринт состоится 11 февраля в 11.00.

Напомним, что в прошлой биатлонной гонке среди женщин, "индивидуалке" – победила немка Дэниз Германн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед