ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Олімпійські ігри 2022: збірна України з біатлону назвала склад на жіночий спринт

Новость на русском →
Пекін, Четвер 10 лютого 2022 14:28
Олімпійські ігри 2022: збірна України з біатлону назвала склад на жіночий спринт Фото: Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Стали відомі біатлоністки, які представлять Україну в спринтерській гонці

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.

Збірну України в спринтерській гонці представлятимуть: Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Стартові номери українських біатлоністок:

  • 15. Ірина Петренко
  • 57. Юлія Джима
  • 70. Анастасія Меркушина

Першою в гонці вийде на старт Тіріль Екгофф з Норвегії. А закриватиме стартовий список польська біатлоністка Анна Мака, яка стартуватиме під 89 номером.

Жіночий спринт відбудеться 11 лютого об 11:00.

Нагадаємо, що в минулій біатлонній гонці серед жінок, "індивідуалці" – перемогла німкеня Деніз Германн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог