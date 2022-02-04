Зимняя Олимпиада: сборная Украины по биатлону назвала состав на смешанную эстафету
Фото: Артем Прима и Дмитрий Пидручный (Getty Images)
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на смешанную эстафету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.
Украинскую сборную в смешанной эстафете представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Подручный.
Составы других команд станут известны позже.
Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало гонки в 11.00.
На прошлых Олимпийских играх, в смешанной эстафете сборная Украины заняла седьмое место. Тогда наша команда выступала в составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Напомним, что на Олимпиаде начался командный турнир по фигурному катанию.