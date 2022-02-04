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Зимова Олімпіада: збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету

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Пекін, П'ятниця 04 лютого 2022 10:39
Зимова Олімпіада: збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету Фото: Артем Прима та Дмитро Підручний (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Тренерський штаб збірної України з біатлону назвав склад на змішану естафету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.

Українську збірну в змішаній естафеті представлять: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Склади інших команд стануть відомі пізніше.

Змішана естафета відбудеться 5 лютого, початок гонки об 11:00.

На минулих Олімпійських іграх, в змішаній естафеті збірна України посіла сьоме місце. Тоді наша команда виступала в складі: Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Нагадаємо, що на Олімпіаді розпочався командний турнір з фігурного катання.

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