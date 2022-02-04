Зимова Олімпіада: збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету
Фото: Артем Прима та Дмитро Підручний (Getty Images)
Тренерський штаб збірної України з біатлону назвав склад на змішану естафету.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.
Українську збірну в змішаній естафеті представлять: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Склади інших команд стануть відомі пізніше.
Змішана естафета відбудеться 5 лютого, початок гонки об 11:00.
На минулих Олімпійських іграх, в змішаній естафеті збірна України посіла сьоме місце. Тоді наша команда виступала в складі: Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Нагадаємо, що на Олімпіаді розпочався командний турнір з фігурного катання.