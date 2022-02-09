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Олимпийские игры-2022: немецкие саночники триумфовали в мужских "двойках"

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Пекин, Среда 09 февраля 2022 16:33
Олимпийские игры-2022: немецкие саночники триумфовали в мужских "двойках" Фото: Тобиас Вендль и Тобиас Артль (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх завершились соревнования саней-двоек у мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В заездах участвовало 17 пар саночников.

Среди них были и украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий, которые с результатом 2:00,063 заняли 15 место.

Первые два места заняли немецкие саночники, бронза у австрийцев.

Для Тобиаса Вендля и Тобиаса Артля эта золотая олимпийская награда стала уже пятой в карьере.

Результаты мужских саней-двоек:

  1. Германия (Тобиас Вендль и Тобиас Артль) – 1:56,554
  2. Германия (Тони Эггерт и Саша Бенеккен) – 1:56,653
  3. Австрия (Томас Штой и Лоренц Коллер) – 1:57,065

Напомним, что кореец Хван Де Хон выиграл "золото" в шорт-треке.

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