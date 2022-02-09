Олимпийские игры-2022: немецкие саночники триумфовали в мужских "двойках"

На Олимпийских играх завершились соревнования саней-двоек у мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина .

В заездах участвовало 17 пар саночников.

Среди них были и украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий, которые с результатом 2:00,063 заняли 15 место.

Первые два места заняли немецкие саночники, бронза у австрийцев.

Для Тобиаса Вендля и Тобиаса Артля эта золотая олимпийская награда стала уже пятой в карьере.

Результаты мужских саней-двоек: