Олимпийские игры-2022: немецкие саночники триумфовали в мужских "двойках"
Фото: Тобиас Вендль и Тобиас Артль (olympics.com)
На Олимпийских играх завершились соревнования саней-двоек у мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В заездах участвовало 17 пар саночников.
Среди них были и украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий, которые с результатом 2:00,063 заняли 15 место.
Первые два места заняли немецкие саночники, бронза у австрийцев.
Для Тобиаса Вендля и Тобиаса Артля эта золотая олимпийская награда стала уже пятой в карьере.
Результаты мужских саней-двоек:
- Германия (Тобиас Вендль и Тобиас Артль) – 1:56,554
- Германия (Тони Эггерт и Саша Бенеккен) – 1:56,653
- Австрия (Томас Штой и Лоренц Коллер) – 1:57,065
Напомним, что кореец Хван Де Хон выиграл "золото" в шорт-треке.