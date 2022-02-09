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Олімпійські ігри-2022: німецькі санкарі тріумфували в чоловічих "двійках"

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Пекін, Середа 09 лютого 2022 16:33
Олімпійські ігри-2022: німецькі санкарі тріумфували в чоловічих "двійках" Фото: Тобіас Вендль та Тобіас Артль (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх завершились змагання саней-двійок у чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В заїздах брали участь 17 пар санкарів.

Серед них були і українці Ігор Стахів та Андрій Лисецький, які з результатом 2:00,063 посіли 15-е місце.

Перші два місця посіли німецькі санкарі, бронза в австрійців.

Для Тобіаса Вендля та Тобіаса Артля, ця золота олімпійська нагорода стала вже п’ятою в кар’єрі.

Результати чоловічих саней-двійок:

  1. Німеччина (Тобіас Вендль та Тобіас Артль) – 1:56,554
  2. Німеччина (Тоні Еггерт та Саша Бенеккен) – 1:56,653
  3. Австрія (Томас Штой та Лоренц Коллер) – 1:57,065

Нагадаємо, що кореєць Хван Де Хон виграв "золото" в шорт-треку.

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