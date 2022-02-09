Олімпійські ігри-2022: німецькі санкарі тріумфували в чоловічих "двійках"
Фото: Тобіас Вендль та Тобіас Артль (olympics.com)
На Олімпійських іграх завершились змагання саней-двійок у чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна.
В заїздах брали участь 17 пар санкарів.
Серед них були і українці Ігор Стахів та Андрій Лисецький, які з результатом 2:00,063 посіли 15-е місце.
Перші два місця посіли німецькі санкарі, бронза в австрійців.
Для Тобіаса Вендля та Тобіаса Артля, ця золота олімпійська нагорода стала вже п’ятою в кар’єрі.
Результати чоловічих саней-двійок:
- Німеччина (Тобіас Вендль та Тобіас Артль) – 1:56,554
- Німеччина (Тоні Еггерт та Саша Бенеккен) – 1:56,653
- Австрія (Томас Штой та Лоренц Коллер) – 1:57,065
Нагадаємо, що кореєць Хван Де Хон виграв "золото" в шорт-треку.