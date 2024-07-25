Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 25 липня

Олімпіада 2024 року рухається до офіційної церемонії відкриття через командні турніри в гандболі, футболі та регбі-7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

У четвер розпочнеться гандбольний турнір серед жіночих команд. Дванадцять збірних розділили на дві групи по шість колективів, звідки в плей-офф вийдуть по чотири найкращі національні команди. Поєдинки стартового туру зіграють за день, а першими на старт вийдуть словенки та данки.

Список матчів 25 липня на гандбольному жіночому турнірі Олімпіади-2024:

Словенія – Данія, 10:00

Нідерланди – Ангола, 12:00

Іспанія – Бразилія, 15:00

Німеччина – Республіка Корея, 17:00

Угорщина – Франція, 20:00

Норвегія – Швеція, 22:00

Груповий етап у четвер розпочнуть жіночі футбольні збірні. Франція і ще 11 команд змагатимуться за вісім путівок у плей-офф у трьох квартетах. Господарки закриватимуть програму дня о 22-й години, а першими зустрінуться збірна Іспанії та японська команда (18:00).

Список матчів 25 липня на футбольному жіночому турнірі Олімпіади-2024:

Іспанія – Японія, 18:00

Канада – Нова Зеландія, 18:00

Нігерія – Бразилія, 20:00

Німеччина – Австралія, 20:00

США – Замбія, 22:00

Франція – Колумбія, 22:00

Динамічниший турнір мають регбісти. Провідні збірні планети завершать груповий етап та відразу перейдуть до чвертьфінальної стадії. Вісімка переможців першого етапу змагань орієнтовно в північ сформують пари півфіналістів, які й поведуть боротьбу за комплект нагород у регбі-7.

Список матчів 25 липня на турнірі регбі-7 на Олімпійських іграх-2024:

Самоа – Кенія, 15:00

Аргентина – Австралія, 15:30

США – Уругвай, 16:00

Фіджі – Франція, 16:30

ПАР – Японія, 17:00

Нова Зеландія – Ірландія, 17:30

1/4 фіналу, 22:00

1/4 фіналу, 22:30

1/4 фіналу, 23:00

1/4 фіналу, 23:30

Розклад інших змагань 25 липня на Олімпійських іграх-2024:

стрільба з лука (жінки, індивідуальна першість), 10:30

стрільба з лука (чоловіки, індивідуальна першість), 15:15

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зосередиться в цей день на інших змаганнях. Натомість гандбол, футбол і регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport. Вони будуть доступні в розділі Discovery+ співтранслятора Олімпіади MEGOGO.