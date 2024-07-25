Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 25 липня
Олімпіада 2024 року рухається до офіційної церемонії відкриття через командні турніри в гандболі, футболі та регбі-7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
У четвер розпочнеться гандбольний турнір серед жіночих команд. Дванадцять збірних розділили на дві групи по шість колективів, звідки в плей-офф вийдуть по чотири найкращі національні команди. Поєдинки стартового туру зіграють за день, а першими на старт вийдуть словенки та данки.
Список матчів 25 липня на гандбольному жіночому турнірі Олімпіади-2024:
- Словенія – Данія, 10:00
- Нідерланди – Ангола, 12:00
- Іспанія – Бразилія, 15:00
- Німеччина – Республіка Корея, 17:00
- Угорщина – Франція, 20:00
- Норвегія – Швеція, 22:00
Груповий етап у четвер розпочнуть жіночі футбольні збірні. Франція і ще 11 команд змагатимуться за вісім путівок у плей-офф у трьох квартетах. Господарки закриватимуть програму дня о 22-й години, а першими зустрінуться збірна Іспанії та японська команда (18:00).
Список матчів 25 липня на футбольному жіночому турнірі Олімпіади-2024:
- Іспанія – Японія, 18:00
- Канада – Нова Зеландія, 18:00
- Нігерія – Бразилія, 20:00
- Німеччина – Австралія, 20:00
- США – Замбія, 22:00
- Франція – Колумбія, 22:00
Динамічниший турнір мають регбісти. Провідні збірні планети завершать груповий етап та відразу перейдуть до чвертьфінальної стадії. Вісімка переможців першого етапу змагань орієнтовно в північ сформують пари півфіналістів, які й поведуть боротьбу за комплект нагород у регбі-7.
Список матчів 25 липня на турнірі регбі-7 на Олімпійських іграх-2024:
- Самоа – Кенія, 15:00
- Аргентина – Австралія, 15:30
- США – Уругвай, 16:00
- Фіджі – Франція, 16:30
- ПАР – Японія, 17:00
- Нова Зеландія – Ірландія, 17:30
- 1/4 фіналу, 22:00
- 1/4 фіналу, 22:30
- 1/4 фіналу, 23:00
- 1/4 фіналу, 23:30
Розклад інших змагань 25 липня на Олімпійських іграх-2024:
- стрільба з лука (жінки, індивідуальна першість), 10:30
- стрільба з лука (чоловіки, індивідуальна першість), 15:15
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зосередиться в цей день на інших змаганнях. Натомість гандбол, футбол і регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport. Вони будуть доступні в розділі Discovery+ співтранслятора Олімпіади MEGOGO.
До слова, напередодні футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.
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