Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 25 июля

Олимпиада 2024 года движется к официальной церемонии открытия через командные турниры по гандболу, футболу и регби-7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

В четверг начнется гандбольный турнир среди женских команд. Двенадцать сборных разделили на две группы по шесть коллективов, откуда в плей-офф выйдут по четыре лучших национальных команды. Поединки стартового тура сыграют за день, а первыми на старт выйдут словенки и датчанки.

Список матчей 25 июля на гандбольном женском турнире Олимпиады-2024:

Словения – Дания, 10:00

Нидерланды – Ангола, 12:00

Испания – Бразилия, 15:00

Германия – Республика Корея, 17:00

Венгрия – Франция, 20:00

Норвегия – Швеция, 22:00

Групповой этап в четверг начнут женские футбольные сборные. Франция и еще 11 команд сразятся за восемь путевок в плей-офф в трех квартетах. Хозяйки будут закрывать программу дня в 22 часа, а первыми встретятся сборная Испании и японская команда (18:00).

Список матчей 25 июля на футбольном женском турнире Олимпиады-2024:

Испания – Япония, 18:00

Канада – Новая Зеландия, 18:00

Нигерия – Бразилия, 20:00

Германия – Австралия, 20:00

США – Замбия, 22:00

Франция – Колумбия, 22:00

Более динамичный турнир у регбистов. Ведущие сборные планеты завершат групповой этап и сразу перейдут к четвертьфинальной стадии. Восьмерка победителей первого этапа соревнований ориентировочно к полуночи сформируют пары полуфиналистов, которые поведут борьбу за комплект наград в регби-7.

Список матчей 25 июля на турнире регби-7 на Олимпийских играх-2024:

Самоа – Кения, 15:00

Аргентина – Австралия, 15:30

США – Уругвай, 16:00

Фиджи – Франция, 16:30

ЮАР – Япония, 17:00

Новая Зеландия – Ирландия, 17:30

1/4 финала, 22:00

1/4 финала, 22:30

1/4 финала, 23:00

1/4 финала, 23:30

Расписание других соревнований 25 июля на Олимпийских играх-2024:

стрельба из лука (женщины, индивидуальное первенство), 10:30

стрельба из лука (мужчины, индивидуальное первенство), 15:15

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сосредоточится в этот день на других соревнованиях. Зато гандбол, футбол и регби-7 будет транслировать линейка телеканалов Eurosport. Они будут доступны в разделе Discovery+ сотранслятора Олимпиады MEGOGO.