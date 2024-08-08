Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 7 серпня та медальний залік

Іспанські атлети Альваро Мартін і Марія Перес тріумфували в спортивній ходьбі на марафонській дистанції. Вони здолали 42 км 195 м усього за 2:50:31 години. Представників Еквадору піренейці випередили майже на хвилину. Третіми стали австралійці.

Українець Насібов пробився у фінал у ваговій категорії до 67 кг греко-римської боротьби. У півфінальній сутичці він здолав азербайджанця Хасрата Джафарова. Суперником українського борця у фіналі стане Саїд Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Ерісланді Альварес Боргес із Куби виграв боксерський турнір у легкому дивізіоні. Спортсмен із Острова Свободи переміг господаря рингу Соф'яна Уміа. Француз поступився за роздільним рішенням колегії.

Боксер Хижняк здобув третє "золото" для України в поєдинку проти казаха Нурбека Оралбая. Напружений бій тривав усі три раунди. Перемогу за очками українцю віддали три з п'яти суддів.

Інші фінали одним рядком

нідерландська вітрильниця Маріт Боувместер виграла змагання дінгі

полька Алєксандра Мірослав здобула "золото" в скелелазінні на швидкість

Метт Вірн із Австралії переміг у вітрильному спорті в класі дінгі

китайський важкоатлет Лі Фабін виграв змагання у категорії до 61 кг

австралієць Кіган Палмер тріумфував у скейтбордінг-дисципліні парк

збірна Австралії перемогла у велогонці переслідування серед чоловіків

Китай виграв "золото" в акробатичній програмі артистичного плавання

американський спринтер Квінсі Голл тріумфував у 400-метрівці

ямаєць Родже Стан переміг у метанні диска з олімпійським рекордом

Хоу Чжихуей з Китаю виграла змагання у важкій атлетиці (до 49 кг)

австралійська атлетка Ніна Кеннеді тріумфувала в стрибках із жердиною

тайка Паніпак Вонгпаттанакіт здобула золоту медаль в тхеквондо (до 49 кг)

збірна США перемогла в жіночій гонці переслідування у велоспорті

американська борчиня вільного стилю Сара Енн Гільденбрандт виграла "золото" у ваговій категорії до 50 кг

Нао Кусака з Японії тріумфував у греко-римській боротьбі (до 77 кг)

Суфіан Ельбаккалі з Марокко виграв забіг на 3000 м із перешкодами

іранець Мохаммадхалі Сараві здобув "золото" в греко-римській боротьбі (до 97 кг)

корейський тхеквондист Пак Те Джун переміг у ваговій категорії до 58 кг

Збірна США закріпилася в лідерах медального заліку команд. Американці завоювали 27 золотих нагород і 94 медалі загалом. На другій позиції залишився Китай (25 золотих), а на третій сходинці освоїлася збірна Австралії (18). Україна піднялася на 17-те місце з трьома "золотами".