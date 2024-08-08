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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 7 серпня та медальний залік

Фото: Олександр Хижняк став третім олімпійським чемпіоном Парижа з України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Черговий змагальний день літньої Олімпіади в столиці Франції добіг кінця. Україна поповнила колекцію нагород золотою медаллю в боксі.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Іспанські атлети Альваро Мартін і Марія Перес тріумфували в спортивній ходьбі на марафонській дистанції. Вони здолали 42 км 195 м усього за 2:50:31 години. Представників Еквадору піренейці випередили майже на хвилину. Третіми стали австралійці.

Українець Насібов пробився у фінал у ваговій категорії до 67 кг греко-римської боротьби. У півфінальній сутичці він здолав азербайджанця Хасрата Джафарова. Суперником українського борця у фіналі стане Саїд Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Ерісланді Альварес Боргес із Куби виграв боксерський турнір у легкому дивізіоні. Спортсмен із Острова Свободи переміг господаря рингу Соф'яна Уміа. Француз поступився за роздільним рішенням колегії.

Боксер Хижняк здобув третє "золото" для України в поєдинку проти казаха Нурбека Оралбая. Напружений бій тривав усі три раунди. Перемогу за очками українцю віддали три з п'яти суддів.

Інші фінали одним рядком

  • нідерландська вітрильниця Маріт Боувместер виграла змагання дінгі

  • полька Алєксандра Мірослав здобула "золото" в скелелазінні на швидкість

  • Метт Вірн із Австралії переміг у вітрильному спорті в класі дінгі

  • китайський важкоатлет Лі Фабін виграв змагання у категорії до 61 кг

  • австралієць Кіган Палмер тріумфував у скейтбордінг-дисципліні парк

  • збірна Австралії перемогла у велогонці переслідування серед чоловіків

  • Китай виграв "золото" в акробатичній програмі артистичного плавання

  • американський спринтер Квінсі Голл тріумфував у 400-метрівці

  • ямаєць Родже Стан переміг у метанні диска з олімпійським рекордом

  • Хоу Чжихуей з Китаю виграла змагання у важкій атлетиці (до 49 кг)

  • австралійська атлетка Ніна Кеннеді тріумфувала в стрибках із жердиною

  • тайка Паніпак Вонгпаттанакіт здобула золоту медаль в тхеквондо (до 49 кг)

  • збірна США перемогла в жіночій гонці переслідування у велоспорті

  • американська борчиня вільного стилю Сара Енн Гільденбрандт виграла "золото" у ваговій категорії до 50 кг

  • Нао Кусака з Японії тріумфував у греко-римській боротьбі (до 77 кг)

  • Суфіан Ельбаккалі з Марокко виграв забіг на 3000 м із перешкодами

  • іранець Мохаммадхалі Сараві здобув "золото" в греко-римській боротьбі (до 97 кг)
  • корейський тхеквондист Пак Те Джун переміг у ваговій категорії до 58 кг

 

 

Збірна США закріпилася в лідерах медального заліку команд. Американці завоювали 27 золотих нагород і 94 медалі загалом. На другій позиції залишився Китай (25 золотих), а на третій сходинці освоїлася збірна Австралії (18). Україна піднялася на 17-те місце з трьома "золотами".

До слова, українець Беленюк поступився у півфіналі турніру з греко-римської боротьби.

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Олімпіада 2024