Олимпийские игры-2024: итоги дня 7 августа и медальный зачет

Испанские атлеты Альваро Мартин и Мария Перес триумфовали в спортивной ходьбе на марафонской дистанции. Они преодолели 42 км 195 м всего за 2:50:31 часов. Представителей Эквадора пиренейцы опередили почти на минуту. Третьими стали австралийцы.

Украинец Насибов пробился в финал в весовой категории до 67 кг греко-римской борьбы. В полуфинальной схватке он одолел азербайджанца Хасрата Джафарова. Соперником украинского борца в финале станет Саид Эсмаили Лейвеси из Ирана.

Эрисланди Альварес Боргес из Кубы выиграл боксерский турнир в легком дивизионе. Спортсмен с Острова Свободы победил хозяина ринга Софьяна Умиа. Француз уступил по раздельному решению коллегии.

Боксер Хижняк завоевал третье "золото" для Украины в поединке против казаха Нурбека Оралбая. Напряженный бой продолжался все три раунда. Победу по очкам украинцу отдали три из пяти судей.

Другие финалы одной строчкой

нидерландская парусница Марит Боувместер выиграла соревнование динги

полячка Александра Мирослав получила "золото" в скалолазании на скорость

Мэтт Уирн из Австралии победил в парусном спорте в классе динги

китайский тяжеловес Ли Фабин выиграл соревнования в категории до 61 кг

австралиец Киган Палмер триумфовал в скейтбординг-дисциплине парк

сборная Австралии победила в велогонке преследования среди мужчин

Китай выиграл "золото" в акробатической программе артистического плавания

американский спринтер Куинси Холл триумфовал в 400-метровке

ямаец Родже Стан победил в метании диска с олимпийским рекордом

Хоу Чжихуэй из Китая выиграла соревнования по тяжелой атлетике (до 49 кг)

австралийская атлетка Нина Кеннеди триумфовала в прыжках с шестом

тайка Панипак Вонгпаттанакит получила золотую медаль в тхэквондо (до 49 кг)

сборная США победила в женской гонке преследования в велоспорте

американская борчиха вольного стиля Сара Энн Хильденбрандт выиграло "золото" в весовой категории до 50 кг.

Нао Кусака из Японии триумфовал в греко-римской борьбе (до 77 кг)

Суфиан Эльбаккали из Марокко выиграл забег на 3000 м с препятствиями

иранец Мохаммадхали Сарави получил "золото" в греко-римской борьбе (до 97 кг)

корейский тхэквондист Пак Тэ Джун победил в весовой категории до 58 кг

Сборная США укрепилась в лидерах медального зачета команд. Американцы завоевали 27 золотых наград и 94 медали в целом. На второй позиции остался Китай (25 золотых), а на третьей строчке освоилась сборная Австралии (18). Украина поднялась на 17-е место с тремя "золотами".