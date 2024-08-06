Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 5 серпня та медальний залік

Десятий змагальний день літньої Олімпіади в столиці Франції добіг кінця. Україна поповнила колекцію нагород срібною медаллю в спортивній гімнастиці.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Німеччина виграла командний триатлон із фотофінішем трьох збірних. На останніх метрах дистанції німецька спортсменка на секунду випередила двох конкуренток. "Золото" німецькій збірній принесли Тім Гелльвіг, Ліза Терч, Лассе Люрс і Лаура Ліндеманн.
Українець Ілля Ковтун здобув "срібло" в спортивній гімнастиці. Він фінішував другим у змаганні на паралельних брусах. Переможцю Цзоу Цзиньюаню з Китаю український атлет програв 0.700 балів.
Шведський атлет Арман Дюплантіс тріумфував у стрибках із жердиною з новим світовим рекордом. Скандинав єдиний здолав 6-метровий рубіж, стрибнувши на 6.10 м із першої спроби. Далі планку встановили на 6.25 м, а підкорив її рекордсмен із третього разу.
Розіграли золоті медалі в баскетболі 3x3. У жіночому турнірі перемогла збірна Німеччини, яка у фіналі здолала іспанок (17:16). Натомість чоловічі змагання виграла збірна Нідерландів, перегравши господарів турніру – французів (18:17 ОТ).
китайський стрілець Лі Юехун виграв турнір із пневматичного пістолета на дистанції 25 м
кореянка Ан Се Йон тріумфувала в індивідуальних бадмінтонних змагань
Аліче Д'Амато з Італії перемогла на колоді в спортивній гімнастиці
японський гімнаст Шінносуке Ока виграв змагання на поперечині
бразилійка Ребека Андраде завоювала "золото" в спортивній гімнастиці (вільні вправи)
Віктор Аксельсен із Данії переміг в одиночному розряді бадмінтонного турніру
збірна Італії I тріумфувала в стендовій стрільбі серед змішаних команд
австралійська веслувальниця Номі Фокс виграла жіночий каяк-крос
новозеландець Фінн Батчер узяв золоту медаль в каяк-кросі
збірна Великої Британії виграла жіночий командний спринт у велоспорті
Валері Еллман зі США перемогла в жіночих змаганнях з метання диска
кенійська бігунка Беатріс Чебет тріумфувала на дистанції 5000 м
британка Кілі Годжкінсон здобула "золото" на 800-метрівці
У лідери загального заліку команд повернувся Китай. Спортсмени з Піднебесної завоювали 53 нагороди, 21 з яких – "золото". На другій позиції опинилася збірна США, атлети якої здобули найбільше нагород загалом (78), але відстають на одну золоту медаль від китайців. На третє місце вийшла Австралія (32 нагороди, 13 золотих).
До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.