Олимпийские игры-2024: итоги дня 5 августа и медальный зачет

Германия выиграла командный триатлон с фотофинишем трех сборных. На последних метрах дистанции немецкая спортсменка на секунду опередила двух конкуренток. "Золото" немецкой сборной принесли Тим Хелльвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура Линдеманн.

Украинец Илья Ковтун завоевал "серебро" в спортивной гимнастике. Он финишировал вторым в соревнованиях на параллельных брусьях. Победителю Цзоу Цзиньюаню из Китая украинский атлет проиграл 0.700 баллов.

Шведский атлет Арман Дюплантис триумфовал в прыжках с шестом с новым мировым рекордом. Скандинав единственным одолел 6-метровый рубеж, прыгнув на 6.10 м с первой попытки. Далее планку установили на 6.25 м, а покорил ее рекордсмен с третьего раза.

Разыграли золотые медали в баскетболе 3x3. В женском турнире победила сборная Германии, одолевшая в финале испанок (17:16). Мужские же соревнования выиграла сборная Нидерландов, переиграв хозяев турнира – французов (18:17 ОТ).

Другие финалы одной строчкой

китайский стрелок Ли Юэхун выиграл турнир по пневматическому пистолету на дистанции 25 м

кореянка Ан Се Йон триумфовала в индивидуальных бадминтонных соревнованиях

Аличе Д'Амато из Италии победила на бревне в спортивной гимнастике

японский гимнаст Шинносуке Ока выиграл соревнования на перекладине

бразильянка Ребека Андраде завоевала "золото" в спортивной гимнастике (вольные упражнения)

Виктор Аксельсен из Дании победил в одиночном разряде бадминтонного турнира

сборная Италии I триумфовала в стендовой стрельбе среди смешанных команд

австралийская гребчиха Номи Фокс выиграла женский каяк-кросс

новозеландец Финн Батчер взял золотую медаль в каяк-кроссе

сборная Великобритании выиграла женский командный спринт в велоспорте

Валери Эллман из США победила в женских соревнованиях по метанию диска

кенийская бегунья Беатрис Чебет триумфовала на дистанции 5000 м

британка Кили Ходжкинсон завоевала "золото" на 800-метровке

В лидеры общего зачета команд вернулся Китай. Спортсмены из Поднебесной завоевали 53 награды, 21 из которых – "золото". На второй позиции оказалась сборная США, атлеты которой выиграли больше всего наград в целом (78), но отстают на одну золотую медаль от китайцев. На третье место вышла Австралия (32 награды, 13 золотых).