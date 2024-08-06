RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпийские игры-2024: итоги дня 5 августа и медальный зачет

Фото: Илья Ковтун (слева) завоевал серебряную награду в спортивной гимнастике (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорцив

Десятый соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу. Украина пополнила коллекцию наград серебряной медалью в спортивной гимнастике.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Германия выиграла командный триатлон с фотофинишем трех сборных. На последних метрах дистанции немецкая спортсменка на секунду опередила двух конкуренток. "Золото" немецкой сборной принесли Тим Хелльвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура Линдеманн.

Украинец Илья Ковтун завоевал "серебро" в спортивной гимнастике. Он финишировал вторым в соревнованиях на параллельных брусьях. Победителю Цзоу Цзиньюаню из Китая украинский атлет проиграл 0.700 баллов.

Шведский атлет Арман Дюплантис триумфовал в прыжках с шестом с новым мировым рекордом. Скандинав единственным одолел 6-метровый рубеж, прыгнув на 6.10 м с первой попытки. Далее планку установили на 6.25 м, а покорил ее рекордсмен с третьего раза.

Разыграли золотые медали в баскетболе 3x3. В женском турнире победила сборная Германии, одолевшая в финале испанок (17:16). Мужские же соревнования выиграла сборная Нидерландов, переиграв хозяев турнира – французов (18:17 ОТ).

Другие финалы одной строчкой

  • китайский стрелок Ли Юэхун выиграл турнир по пневматическому пистолету на дистанции 25 м

  • кореянка Ан Се Йон триумфовала в индивидуальных бадминтонных соревнованиях

  • Аличе Д'Амато из Италии победила на бревне в спортивной гимнастике

  • японский гимнаст Шинносуке Ока выиграл соревнования на перекладине

  • бразильянка Ребека Андраде завоевала "золото" в спортивной гимнастике (вольные упражнения)

  • Виктор Аксельсен из Дании победил в одиночном разряде бадминтонного турнира

  • сборная Италии I триумфовала в стендовой стрельбе среди смешанных команд

  • австралийская гребчиха Номи Фокс выиграла женский каяк-кросс

  • новозеландец Финн Батчер взял золотую медаль в каяк-кроссе

  • сборная Великобритании выиграла женский командный спринт в велоспорте

  • Валери Эллман из США победила в женских соревнованиях по метанию диска

  • кенийская бегунья Беатрис Чебет триумфовала на дистанции 5000 м

  • британка Кили Ходжкинсон завоевала "золото" на 800-метровке

 

 

В лидеры общего зачета команд вернулся Китай. Спортсмены из Поднебесной завоевали 53 награды, 21 из которых – "золото". На второй позиции оказалась сборная США, атлеты которой выиграли больше всего наград в целом (78), но отстают на одну золотую медаль от китайцев. На третье место вышла Австралия (32 награды, 13 золотых).

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024