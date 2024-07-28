Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 28 липня та медальний залік

Китайський стрілець Ксе Ю виграв змагання серед чоловіків. У фіналі стрілецького турніру з пневматичним пістолетом він набрав 240,9 балів. Срібну та бронзову медалі забрали італійці – Федеріко Ніло Мальдіні та Паоло Монна відповідно.

Натомість кореянка О Є Цзінь виборола "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета в жіночому турнірі. Вона оновила олімпійський рекорд із підсумковим результатом 243,2 бали. Доповнили подіум представниця Республіки Корея Кім Є Цзі та індійка Ману Бхакер.

Велосипедистка Полін Ферран-Прево принесла Франції золоту медаль в маунтенбайку. Господарка змагань не мала рівних у крос-кантрі. Зокрема, українку Юлію Беломоіну вона випередила на понад коло. "Срібло" дісталося американці Гейлі Баттен, а бронзову нагороду забрала шведка Єнні Рісведдс.

Французький плавець Леон Маршан тріумфував на 400-метрівці комплексним стилем. Його результат виявився не тільки кращим за інші, а й дозволив побити олімпійський рекорд у дисципліні. Досі він належав культовому американцю Майклу Фелпсу.

Школярка Коко Йошізава здобула золоту нагороду в скейтбордингу. 14-річна японка завдяки останньому трюку випередила співвітчизницю Ліз Акаму. Натомість третьою у жіночих змаганнях фінішувала бразилійка Райсу Леаль.

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Кокі Кано з Японії здобув "золото" в індивідуальному турніру шпажистів

Збірна Японії обійшла Австралію нагорі медального заліку Олімпіади-2024. Атлети Країни сонця, що сходить, завоювали 7 нагород. Зокрема, японські спортсмени здобули 4 "золота". Австралійці мають стільки ж золотих і срібних медалей, але поки не вигравали "бронзу". Замкнули топ-3 Сполучені Штати (3+6+3).