Олімпійські ігри-2024: Костюк і Ястремська отримали особливий статус у тенісі

Дует потрапив до посіву на Олімпіаді-2024. Українки розпочнуть змагання під 7-м номером посіву.

Костюк і Ястремська потрапили до категорії обраних із восьми пар. Натомість їхні співвітчизниці – сестри Людмила і Надія Кіченок – будуть несіяними. Першими сіяними в парному розряді будуть американські тенісистки Корі Гауфф і Джессіка Пегула.

На старті турніру сіяні тенісистки не гратимуть між собою. Жеребкування змагань з тенісу на Олімпійських іграх-2024 відбудеться 25 липня. Костюк і Ястремська також змагатимуться в одиночному розряді.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Україна відправила на Олімпійські ігри 140 спортсменів. Гаслом збірної України стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Хмельницький" тощо) та канал "Суспільне Спорт". Співтранслятором Ігор став сервіс MEGOGO.

Президент НОК Вадим Гутцайт розкрив розмір призових для медалістів Олімпіади. Переможці Ігор отримають 125 тисяч доларів. Тим часом володарі срібних і бронзових нагород отримають по 100 тисяч і 80 тисяч "зелених" відповідно.