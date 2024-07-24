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Олимпийские игры-2024: Костюк и Ястремская получили особый статус в теннисе

Фото: Даяна Ястремская будет соревноваться на почве в двух разрядах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пара украинских теннисисток в составе Марты Костюк и Даяны Ястремской будут сеянными на олимпийских соревнованиях в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Punto de Break.

Дуэт попал в посев на Олимпиаде-2024. Украинки начнут соревнования под 7-м номером посева.

Костюк и Ястремская попали в категорию избранных из восьми пар. В то же время их соотечественницы – сестры Людмила и Надежда Киченок – будут несеянными. Первыми сеянными в парном разряде будут американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула.

На старте турнира сеянные теннисистки не будут играть между собой. Жеребьевка соревнований по теннису на Олимпийских играх-2024 состоится 25 июля. Костюк и Ястремская также будут соревноваться в одиночном разряде.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Украина на Олимпийские игры отправила 140 спортсменов. Лозунгом сборной Украины стала фраза The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт". Сотранслятором Игр стал сервис MEGOGO.

Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпиады. Победители Игр получат 125 тысяч долларов. Тем временем обладатели серебряных и бронзовых наград получат по 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.

К слову, ранее Костюк попала в список сеянных теннисного турнира Олимпийских игр.

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ТеннисМарта КостюкДаяна ЯстремскаяОлимпиада 2024