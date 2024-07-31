Олимпийские игры-2024: Китай прогнозируемо триумфовал в прыжках в воду
Китайские синхронистки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань не имели равных в олимпийских соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Дуэт китаянок захватил лидерство с первой попытки. В дальнейшем они лишь наращивали превосходство над другими семью парами.
Чэнь с Цюань лучше всего выступили в четвертом прыжке, набрав 85.44 балла. В итоге представительницы Китая на 40+ пунктов опередили Чо Дзинь Ми и Ким Ми Ре из Северной Кореи. Дополнили подиум британки Андреа Спендолини-Сирикс и Лоис Тулсон.
Цвета Украины в дисциплине защищали Ксения Байло и София Лискун. Украинские синхронистки неплохо начали и даже претендовали на медали после второго прыжка (3-е место). Однако, последующие попытки были хуже и отправили дуэт на 7-е итоговое место.
Олимпиада-2024, прыжки в воду, синхрон, платформа 10 м, женщины:
- Чэнь/Цюань (Китай) – 359.10 баллов
- Чо/Ким (КНДР) – 315.90
- Спендолини-Сирикс/Тулсон (Соединенное Королевство) – 304.38
...7. Байло/Лискун (Украина) – 285.00
Ранее китайский дуэт в составе Ляня Цзюньцзе и Янга Хао не имел равных в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представители КНР внешне легко опередили британцев Томаса Дейли и Ноа Уильямса с канадскими синхронистами Райланом Уинсом и Натана Шомбором Марреем.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.
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