Олимпийские игры-2024: Китай прогнозируемо триумфовал в прыжках в воду

Китайские синхронистки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань не имели равных в олимпийских соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Дуэт китаянок захватил лидерство с первой попытки. В дальнейшем они лишь наращивали превосходство над другими семью парами.

Чэнь с Цюань лучше всего выступили в четвертом прыжке, набрав 85.44 балла. В итоге представительницы Китая на 40+ пунктов опередили Чо Дзинь Ми и Ким Ми Ре из Северной Кореи. Дополнили подиум британки Андреа Спендолини-Сирикс и Лоис Тулсон.

Цвета Украины в дисциплине защищали Ксения Байло и София Лискун. Украинские синхронистки неплохо начали и даже претендовали на медали после второго прыжка (3-е место). Однако, последующие попытки были хуже и отправили дуэт на 7-е итоговое место.

Олимпиада-2024, прыжки в воду, синхрон, платформа 10 м, женщины:

Чэнь/Цюань (Китай) – 359.10 баллов Чо/Ким (КНДР) – 315.90 Спендолини-Сирикс/Тулсон (Соединенное Королевство) – 304.38

...7. Байло/Лискун (Украина) – 285.00

Ранее китайский дуэт в составе Ляня Цзюньцзе и Янга Хао не имел равных в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представители КНР внешне легко опередили британцев Томаса Дейли и Ноа Уильямса с канадскими синхронистами Райланом Уинсом и Натана Шомбором Марреем.