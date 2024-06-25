Олімпійські ігри-2024. Хто представить Україну у змаганнях з брейкінгу і що відомо про атлетів

Днями у Будапешті фінішував останній кваліфікаційний турнір Olympic Qualifier Series, під час якого, атлети з усього світу виборювали своє право представити вуличні культури на Олімпійських іграх-2024. Українці теж були представлені на змаганнях.

РБК-Україна розповідає більше про атлетів, які вперше представлятимуть Україну у змаганнях з брейкінгу на ОІ.

Хто поїде "танцювати" на Олімпіаду?

За результатами турнірів з брейкінгу золоті путівки на паризьку Олімпіаду отримали бігерлз Анна "Stefani" Пономаренко і Катерина "Kate" Павленко, а також бібой Олег "Kuzya" Кузнецов. Вони увійшли у 10 найкращих бігьорлз та 8 найкращих бібоїв світу.

Атлети представлятимуть Україну в боротьбі за олімпійські медалі з брейкінгу, який цього року вперше стане частиною олімпійських змагань.

Kuzya, Kate і Stefani (фото: instagram.com/streetculture.ua)

Хто така Анна Пономаренко

Анна народилася в Харкові. Визначальним турніром для Stefani став відбірковий Red Bull BC One, у якому вона здобула перемогу. Навіть вагітність не стала для Stefani причиною збавити темп: на третьому місяці вона взяла участь у першій кваліфікації на Олімпіаду в Мадриді, а вже за чотири дні після пологів відновила регулярні тренування.

Stefani успішно виступала на відбіркових турнірах до Олімпійських ігор у Парижі й паралельно виграла ще декілька престижних змагань, включно зі сріблом чемпіонату Європи.

Stefani (фото: instagram.com/bgirlstefani)

Хто така Катерина Павленко

Дівчина теж народилася й виросла в Харкові. Перший гучний тріумф Kate за кордоном відбувся, коли їй було 18 років. Це сталося на словацькому Outbreak Europe, де дівчина здобула статус європейської чемпіонки.

Наступні роки Kate регулярно досягала в них успіхів: брала участь у міжнародних батлах у Франції, США, тричі вигравала український турнір BREAKIDZ і ще двічі той самий Outbreak Europe, з якого все почалось.

Kate (фото: instagram.com/breakgirlkate)

Хто такий Олег Кузнецов

Олег народився в Кропивницькому. Світове визнання здобув завдяки участі в чемпіонаті світу Unbreakable Bboy Championship у 2016 році. В основній фазі він переміг сильних бібоїв зі США, Росії, Швеції, а у фіналі здолав японця Issei з рахунком 3:0, що дозволило йому стати "брейкінг-сенсацією".

Та перемога відкрила для Kuzya нові можливості й додала ще більше впевненості. За декілька місяців він тріумфував на Outbreak Europe у Словаччині, потім - на Silverback Open у США. Далі - перші місця на батлах у Фінляндії, Італії, Нідерландах і чергові подіуми на Unbreakable й Outbreak.

Kuzya (фото: instagram.com/kuzyaism)

Додамо, що дебют брейкінгу в Парижі відбудеться в урбан-містечку на площі Згоди наприкінці Ігор - 9 і 10 серпня.

За олімпійські медалі змагатимуться 32 спортсмени (16 бібоїв і 16 бігьорлз) з усього світу.

Кожну країну можуть представляти максимум чотири учасники. Судді будуть оцінювати атлетів попарно, як суперників.

Керівником Олімпійської збірної з брейкінгу стал популяризатор вуличних культур Георгій Матюхін, відомий у світі брейкінгу як бібой Dach. А готувати атлетів до вирішальних батлів буде Денис "Gimnast" Семенихін.

Українська команда з брейкінгу (фото: instagram.com/streetculture.ua)