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МОК допустив 25 росіян і білорусів до участі в Олімпіаді в Парижі

Неділя 16 червня 2024 07:09
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МОК допустив 25 росіян і білорусів до участі в Олімпіаді в Парижі Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Першу партію з 25 російських і білоруських спортсменів було допущено в суботу до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Інші провалили процес перевірки Міжнародного олімпійського комітету через війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До участі в іграх допущені 14 спортсменів з Росії на 24 виділені місця та 11 з Білорусі на 17 місць.

МОК заявив, що в деяких видах спорту Росія та Білорусь матимуть спортсменів для заповнення виділених їм квот, але в інших жоден спортсмен із жодної країни не відповідав критеріям прийнятності в результаті перевірки.

Що собою являє процес перевірки

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році МОК спочатку рекомендував заборонити участь у міжнародних змаганнях для спортсменів з Росії та її союзника Білорусі, але згодом дозволив їм кваліфікуватися на Ігри в Парижі 2024 у нейтральному статусі.

Кожен кваліфікований спортсмен повинен пройти перевірку комісії з трьох членів, призначеної МОК, щоб переконатися, що він відповідає критеріям прийнятності.

Серед таких критеріїв – відсутність активної підтримки війни проти України та відсутність контракту з будь-якою військовою чи силовою структурою.

МОК заявив, що очікує побачити близько 36 російських і 22 білоруських спортсменів, які змагатимуться як нейтральні в Парижі.

Максимальна кількість, залежно від кваліфікаційних стандартів і квот країни, яка навряд чи буде досягнута, становитиме 54 і 28 відповідно.

У МОК багато хто очікує, що Росія оскаржить це рішення в Спортивному арбітражному суді.

Докладно про все, що відомо про відсторонення росіян та білорусів від Олімпійських ігор, - у матеріалі РБК-Україна.

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