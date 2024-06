Олімпіада-2024: Україна оголосила повний склад на тенісний турнір

Шестеро вітчизняних тенісисток представлятимуть Україну на літніх Іграх у Парижі. Найсильніших українок на участь в Олімпіаді-2024 спільно номінували профільна федерація і Національний олімпійський комітет.

До сітки одиночного розряду потрапили чотири українки. Компанію першій ракетці України Марті Костюк складуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Натомість в парному розряді виступлять сестри Людмила та Надія Кіченок. Другу пару складуть Костюк і Ястремська.

На Олімпійських іграх у Токіо найкраще виступила Світоліна. Вона завоювала бронзову нагороду в одиночному розряді. Тим часом сестри Кіченок дійшли до чвертьфіналу, де поступилися дуету росіянок.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах. Тенісні змагання в столиці Франції триватимуть з 27 липня по 4 серпня.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".