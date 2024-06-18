ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпіада-2024: Україна оголосила повний склад на тенісний турнір

Париж, Вівторок 18 червня 2024 14:49
UA EN RU
Олімпіада-2024: Україна оголосила повний склад на тенісний турнір Фото: Людмила та Надія Кіченок поїдуть в Париж (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація тенісу України назвала учасниць одиночного та парного розрядів на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФТУ.

Шестеро вітчизняних тенісисток представлятимуть Україну на літніх Іграх у Парижі. Найсильніших українок на участь в Олімпіаді-2024 спільно номінували профільна федерація і Національний олімпійський комітет.

До сітки одиночного розряду потрапили чотири українки. Компанію першій ракетці України Марті Костюк складуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Натомість в парному розряді виступлять сестри Людмила та Надія Кіченок. Другу пару складуть Костюк і Ястремська.

На Олімпійських іграх у Токіо найкраще виступила Світоліна. Вона завоювала бронзову нагороду в одиночному розряді. Тим часом сестри Кіченок дійшли до чвертьфіналу, де поступилися дуету росіянок.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах. Тенісні змагання в столиці Франції триватимуть з 27 липня по 4 серпня.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".

До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська Олімпіада 2024
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі