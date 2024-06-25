Олимпийские игры-2024. Кто представит Украину в соревнованиях по брейкингу и что известно об атлетах
На днях в Будапеште финишировал последний квалификационный турнир Olympic Qualifier Series, во время которого атлеты со всего мира боролись за свое право представить уличные культуры на Олимпийских играх-2024. Украинцы тоже были представлены на соревнованиях.
РБК-Украина рассказывает больше об атлетах, которые впервые будут представлять Украину в соревнованиях по брейкингу на ОИ.
Кто поедет "танцевать" на Олимпиаду?
По результатам турниров по брейкингу золотые путевки на парижскую Олимпиаду получили бигерлз Анна "Stefani" Пономаренко и Екатерина "Kate" Павленко, а также бибой Олег "Kuzya" Кузнецов. Они вошли в 10 лучших биггерлз и 8 лучших бибоев мира.
Атлеты будут представлять Украину в борьбе за олимпийские медали по брейкингу, который впервые станет частью олимпийских соревнований.
Kuzya, Kate и Stefani (фото: instagram.com/streetculture.ua)
Кто такая Анна Пономаренко
Анна родилась в Харькове. Определяющим турниром для Stefani стал отборочный Red Bull BC One, в котором она одержала победу. Даже беременность не стала для Stefani причиной сбавить темп: на третьем месяце она приняла участие в первой квалификации на Олимпиаду в Мадриде, а уже через четыре дня после родов возобновила регулярные тренировки.
Stefani успешно выступала на отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже и параллельно выиграла еще несколько престижных соревнований, включая серебро чемпионата Европы.
Stefani (фото: instagram.com/bgirlstefani)
Кто такая Екатерина Павленко
Девушка тоже родилась и выросла в Харькове. Первый громкий триумф Kate за границей состоялся, когда ей было 18 лет. Это произошло на словацком Outbreak Europe, где девушка получила статус европейской чемпионки.
Следующие годы Kate регулярно достигала в них успехов: участвовала в международных батлах во Франции, США, трижды выигрывала украинский турнир BREAKIDZ и еще дважды тот же Outbreak Europe, с которого все началось.
Kate (фото: instagram.com/breakgirlkate)
Кто такой Олег Кузнецов
Олег родился в Кропивницком. Мировое признание получил благодаря участию в чемпионате мира Unbreakable Bboy Championship в 2016 году. В основной фазе он победил сильных бибоев из США, России, Швеции, а в финале одолел японца Issei со счетом 3:0, что позволило ему стать "брейкинг-сенсацией".
И победа открыла для Kuzya новые возможности и придала еще больше уверенности. Через несколько месяцев он торжествовал на Outbreak Europe в Словакии, затем - на Silverback Open в США. Далее - первые места на батлах в Финляндии, Италии, Нидерландах и очередные подиумы на Unbreakable и Outbreak.
Kuzya (фото: instagram.com/kuzyaism)
Добавим, что дебют брейкинга в Париже состоится в урбан-городке на площади Согласия в конце Игр – 9 и 10 августа.
За олимпийские медали будут соревноваться 32 спортсмена (16 бибоев и 16 биглерлз) со всего мира.
Каждую страну могут представлять максимум четыре участника. Судьи будут оценивать атлетов попарно, как соперников.
Руководителем Олимпийской сборной по брейкингу стал популяризатор уличных культур Георгий Матюхин, известный в мире брейкинга как бибой Dach. А готовить атлетов к решающим батлам будет Денис "Gimnast" Семенихин.
Украинская команда по брейкингу (фото: instagram.com/streetculture.ua)
Ранее мы писали, что Украина объявила полный состав на теннисный турнир на Олимпиаду-2024.
А еще рассказывали, что МОК допустил 25 россиян и белорусов к участию в Олимпиаде в Париже.