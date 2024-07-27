ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олимпийские игры-2024: Франция впервые в истории выиграла турнир регби-7

Париж, Суббота 27 июля 2024 21:44
UA EN RU
Олимпийские игры-2024: Франция впервые в истории выиграла турнир регби-7 Фото: Французская команда завоевала золотые медали (x.com/SVNSSeries)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Франции обыграла олимпийскую команду Фиджи в финале регбийного турнира Олимпиады в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, регби-7, финал

Франция – Фиджи – 28:7 (7:7, 21:0)

"Трехцветные" одолели признанных фаворитов соревнований. Игры этого года стали третьими с регби-7 в программе. На предыдущих двух триумфовала как раз фиджийская сборная. Более того, океанийцы до сих пор не имели ни одного поражения.

Однако, французская сборная стараниями Джастина и Реббаджа в первой половине, а также Грандидье, Ривы, Дюпона и Баррака – после перерыва первой победила Фиджи. Стараний Талаколо и Тебы оказалось маловато для общего успеха двукратных олимпийских чемпионов.

"Золото" стало первым для Франции на домашних Играх. Бронзовым призером Олимпиады-2024 в регби-7 стала сборная Южно-Африканской Республики. ЮАР в утешительном финале разобралась с олимпийской командой Австралии (26:19).

Олимпиада-2024, регби-7, финальный зачет команд:

  1. Франция
  2. Фиджи
  3. ЮАР

К слову, ранее футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Олимпиада 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед