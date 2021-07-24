На Олимпиаде в Токио зафиксировали 17 новых случаев коронавируса

Еще 17 человек на Олимпийских играх в Токио заболели коронавирусом. Общее количество подтвердженных случаев с начала этого месяца составило 123.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Среди новых заболевших 14 подрядчиков и двое людей из числа официальных лиц.
Также среди заболевших один спортмен, однако его имя не называют. Известно, что он не жил в олимпийской деревне. В то же время, он не является участником сборной Японии.
Ранее сообщалось, что в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID.
Добавим, в олимпийских сборных Чехии и Нидерландов произошла вспышка коронавируса.