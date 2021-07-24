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На Олимпиаде в Токио зафиксировали 17 новых случаев коронавируса

Автор: Инна Собора

Еще 17 человек на Олимпийских играх в Токио заболели коронавирусом. Общее количество подтвердженных случаев с начала этого месяца составило 123.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Среди новых заболевших 14 подрядчиков и двое людей из числа официальных лиц.

Также среди заболевших один спортмен, однако его имя не называют. Известно, что он не жил в олимпийской деревне. В то же время, он не является участником сборной Японии.

Ранее сообщалось, что в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID.

Добавим, в олимпийских сборных Чехии и Нидерландов произошла вспышка коронавируса.

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Олимпиада 2020