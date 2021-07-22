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Олимпиада-2020: в сборных Чехии и Нидерландов вспышка коронавируса

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Токио, Четверг 22 июля 2021 12:49
Олимпиада-2020: в сборных Чехии и Нидерландов вспышка коронавируса Фото: в сборных Чехии и Нидерландов вспышка коронавируса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Еще один чешский спортсмен на Олимпийских играх в Токио получил подтверждение заражения коронавирусом. Игрок чешской женской пляжного волейбола Маркета Слукова получила положительные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Общее количество чешских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, которые заболели COVID-19, возросло до трех.

Также сборная Нидерландов заявила, что двое из сборной страны заразились коронавирусом. Одна из них - голландская олимпийская спортсменка Решми Оогинк.

Напомним, на Олимпиаде в Токио зафиксировали 12 новых случаев COVID-19.

Ранее от участия в Олимпийских Играх в Токио отстранили еще одного спортсмена: у всадника Джейми Кермонда из Австралии обнаружили следы кокаина в организме.

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