В день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID

Сегодня, 23 июля в день открытия Олимпийских игр в Токио Организационный комитет заявил о 19 новых случаев коронавируса, зафиксированных за минувшие сутки. В частности, заражение обнаружили у троих резидентов Олимпийской деревни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По информации организаторов, положительный тест на COVID-19 получили трое спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни, трое иностранных журналистов, 10 членов олимпийских делегаций и трое работников по контракту.

Всего, по состоянию на 23 июля, 110 человек, которые относятся к Олимпиаде, заболели коронавирусом: 56 - жители Японии, а 54 - граждане других стран.

В частности, из них положительный тест на COVID-19 получили 13 атлетов, 8 представителей СМИ, один волонтер и 12 спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне.