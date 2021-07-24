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На Олімпіаді в Токіо зафіксували 17 нових випадків коронавірусу

Автор: Инна Собора

Ще 17 людей на Олімпійських Іграх в Токіо захворіли коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків з початку цього місяця склала 123.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Серед нових хворих 14 підрядників і двоє людей з числа офіційних осіб.

Також серед хворих один спортмен, проте його ім'я не називають. Відомо, що він не жив в олімпійському селі. У той же час, він не є учасником збірної Японії.

Раніше повідомлялося, що в день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків.

Додамо, в Олімпійських збірних Чехії та Нідерландів стався спалах коронавірусу.

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Олімпіада 2020