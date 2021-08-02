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На Олимпиаде-2020 впервые усыпили спортивную лошадь: что произошло

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Токио, Понедельник 02 августа 2021 16:05
На Олимпиаде-2020 впервые усыпили спортивную лошадь: что произошло Фото: "акт Магнитского" предлагают изменить (instagram.com/robin.godel)
Автор: Анастасия Рокитна

На Олимпийских играх в Токио впервые усыпили лошадь из-за травмы. Усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу спортсмена в Instagram.

Он отметил, что лошадь получила травму незадолго до финиша. Необратимость повреждения вынудила ветеринаров усыпить животное, добавил он.

"С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио", - написал Годель.

По итогам командного троеборья швейцарские спортсмены показали 10-й результат, а в индивидуальных соревнованиях Годель показал 14-й результат.

На Олимпиаде усыпление лошади, получившей травму, произошло впервые.

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