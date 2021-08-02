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На Олімпіаді-2020 вперше приспали спортивного коня: що сталося

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Токіо, Понеділок 02 серпня 2021 16:05
На Олімпіаді-2020 вперше приспали спортивного коня: що сталося Фото: "акт Магнітського" пропонують змінити (instagram.com/robin.godel)
Автор: Анастасія Рокитна

На Олімпійських Іграх в Токіо вперше приспали коня через травму. Приспали коня швейцарського жокея Робіна Годеля.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку спортсмена в Instagram.

Він зазначив, що кінь отримав травму незадовго до фінішу. Незворотність пошкодження змусила ветеринарів приспати тварину, додав він.

"З важким серцем я повідомляю про передчасну смерть мого дорогого Jet Set через розрив хрестоподібних зв'язок коліна тут, в Токіо", - написав Годель.

За підсумками командного триборства швейцарські спортсмени показали 10-й результат, а в індивідуальних змаганнях Годель показав 14-й результат.

На Олімпіаді усипляння коня, що отримала травму, сталося вперше.

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