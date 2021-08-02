На Олімпіаді-2020 вперше приспали спортивного коня: що сталося
Фото: "акт Магнітського" пропонують змінити (instagram.com/robin.godel)
На Олімпійських Іграх в Токіо вперше приспали коня через травму. Приспали коня швейцарського жокея Робіна Годеля.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку спортсмена в Instagram.
Він зазначив, що кінь отримав травму незадовго до фінішу. Незворотність пошкодження змусила ветеринарів приспати тварину, додав він.
"З важким серцем я повідомляю про передчасну смерть мого дорогого Jet Set через розрив хрестоподібних зв'язок коліна тут, в Токіо", - написав Годель.
За підсумками командного триборства швейцарські спортсмени показали 10-й результат, а в індивідуальних змаганнях Годель показав 14-й результат.
На Олімпіаді усипляння коня, що отримала травму, сталося вперше.