Олимпиада в Токио: 23 украинских спортсмена остановились в шаге от медалей

Украинские спортсмены завоевали 19 медалей на Олимпийских играх в Токио. Однако 23 спортсмена остановились в шаге от олимпийских наград.

Так, 23 украинских спортмена получили 4-6 места в финальных соревнованиях.

Всего в общем рейтинге по количеству медалей Украина заняла 16 место.

"На сегодняшний день все спортсмены получили денежное вознаграждение. Напомню, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получают от государства: за "золото" - 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов", - сказал глава министерства Вадим Гутцайт.