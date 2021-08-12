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Олимпиада в Токио: 23 украинских спортсмена остановились в шаге от медалей

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Четверг 12 августа 2021 15:27
Олимпиада в Токио: 23 украинских спортсмена остановились в шаге от медалей Фото: олимпийский чемпион Жан Беленюк (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинские спортсмены завоевали 19 медалей на Олимпийских играх в Токио. Однако 23 спортсмена остановились в шаге от олимпийских наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Так, 23 украинских спортмена получили 4-6 места в финальных соревнованиях.

Всего в общем рейтинге по количеству медалей Украина заняла 16 место.

"На сегодняшний день все спортсмены получили денежное вознаграждение. Напомню, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получают от государства: за "золото" - 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов", - сказал глава министерства Вадим Гутцайт.

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