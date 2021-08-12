Олімпіада в Токіо: 23 українські спортсмени зупинилися за крок до медалей
Фото: олімпійський чемпіон Жан Беленюк (Getty Images)
Українські спортсмени здобули 19 медалей на Олімпійських іграх в Токіо. Однак 23 спортсмени зупинилися за крок від олімпійських нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Так, 23 українські спортмени здобули 4-6 місця у фінальних змаганнях.
Загалом у загальному рейтингу за кількістю медалей Україна посіла 16 місце.
"На сьогоднішній день усі спортсмени отримали грошову винагороду. Нагадаю, за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх, українські спортсмени цьогоріч отримують від держави: за "золото" - 125 тисяч доларів, за "срібло" - 80 тисяч доларів, за "бронзу" - 55 тисяч доларів", - сказав глава міністерства Вадим Гутцайт.