ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Олимпиада-2026: Международная федерация бобслея и скелетона сделала заявление о допуске россиян

Кортина-д'Ампеццо, Пятница 12 сентября 2025 19:49
UA EN RU
Олимпиада-2026: Международная федерация бобслея и скелетона сделала заявление о допуске россиян Фото: Российских бобслеистов на Олимпиаде не будет (x.com/IBSFsliding)
Автор: Андрей Костенко

12 сентября на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в итальянской Кортина-д'Ампеццо прошло голосование по допуску спортсменов из России к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Как прошло голосование

По результатам голосования 9 делегатов выступили за допуск россиян, 6 воздержались, 36 - были против.

Отметим, что российские бобслеисты и скелетонисты лишены возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе с 2022 года из-за санкций, наложенных IBSF после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Новоизбранная президент МОК Кирсти Ковентри заявила о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Игры-2026 на тех же условиях, что и на ОИ-2024 в Париже. То есть, без флага, гимна и национальной символики. Но окончательное решение принимают федерации по видам спорта.

Ранее РФ уже отстранили от турнира в хоккее, биатлоне, лыжных гонках и командных соревнованиях в фигурном катании.

Реакция россиян

По словам министр спорта России Михаила Дегтярева, недопуск спортсменов х его страны произошел из-за "провокации Украины".

"Ключевую роль в результате голосования сыграла украинская провокация - демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса", - заявил он.

Также по его словам результаты голосования определили "малые страны, которые не имеют сильных позиций в бобслее и скелетоне, и которым на руку ослабление конкуренции".

Представители страны-агрессора заявили, что не смирятся с поражением и будут подавать иск в Спортивный арбитражный суд (САС).

Олимпиада-2026: что известно

25-я зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые Игры, которые будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.

Ранее мы рассказали пять интересных фактов о наградах Олимпиады-2026.

Также мы писали, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России