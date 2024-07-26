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Олімпіада-2024: Україна обрала другого прапороносця для церемонії відкриття

Париж, П'ятниця 26 липня 2024 10:14
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Олімпіада-2024: Україна обрала другого прапороносця для церемонії відкриття Фото: Михайло Романчук здобув "срібло" на попередніх Іграх (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український плавець Михайло Романчук нестиме національний прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал НОК України.

27-річний спортсмен складе компанію тенісистці Еліні Світоліній. Вони вдвох отримали статус прапороносців збірної України.

Романчук став третім плавцем, удостоєним такої ролі. У 2004 році прапороносцем був срібний призер Сіднея-2000 Денис Силантьєв, а в 2008-му – чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Сам Романчук на Олімпіаді-2020 завоював "срібло" на дистанції 1500 м вільним стилем.

Україна вдруге заявила дует олімпійців прапороносцями. На Іграх у Токіо національний стяг пронесли стрільчиня Олена Костевич і фехтувальник Богдан Нікішин.

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначили на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть телеканали "Перший" та "Суспільне" (регіональні) та платформа "Суспільне Спорт".

До слова, раніше зібрали найголовніше про церемонію відкриття Олімпіади-2024.

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