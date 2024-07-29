Олімпіада-2024: повний розклад змагань 29 липня

У третій день Олімпійських ігор у столиці Франції спортсмени з усього світу змагатимуться за нагороди в десятках видів програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Українські фехтувальниці Олена Кравацька, Ольга Харлан та Аліна Комащук вранці розпочнуть свій шлях до фіналу в індивідуальному турніру шаблісток. Перша стартуватиме з 1/32 фіналу, а дві наступні – з 1/16 фіналу. Вирішальний поєдинок запланований на 22:45.

У кваліфікації турніру з кульової стрільби виступлять Олена Костевич і Віктор Банькін. Мікст українських стрільців управлятиметься з пневматичним пістолетом (10 м). Натомість дзюдоїстка Дар'я Білолід розпочне змагання у ваговій категорії до 57 кг із 1/16 фіналу в 11:00.

Фінал чоловічих дуетів у синхронних стрибках у воду запланований на 12:00. Кірілл Болюх і Олексій Середа стрибатимуть з 10-метрової вишки. Після обіду продовжать виступи вітчизняні тенісистки. Марта Костюк і Даяна Ястремська спершу виступлять в одиночному розряді, а потім у парах. На старт вийде й дует сестер Людмили й Надії Кіченок, а Еліна Світоліна закриватиме вечір поєдинком проти Джессіки Пегули (США).

Велосипедист Олександр Гудима з 15:10 змагатиметься за медалі в крос-кантрі маунтенбайку. О 17:50 боксер Дмитро Ловчинський проведе перший бій у ваговій категорії до 92 кг. А на 18:30 запланований фінал у командному багатоборстві спортивної гімнастики, де честь України захищатимуть Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.

Список змагань 29 липня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024:

Бюрель – Костюк, 14:30

Осоріо Серрано – Ястремська, 14:30

Л. Кіченок/Н. Кіченок – Ван/Чжен, 16:00

Лінетт/Росольська – Костюк/Ястремська, 17:30

Пегула – Світоліна, 21:30

Список медальних змагань 29 липня на Олімпійських іграх-2024:

стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 м, жінки, 10:30

стрибки у воду, трамплін 10 м, чоловічі дуети, 12:00

триборство, конкур, командний фінал, 12:30

стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 м, чоловіки, 13:00

маунтенбайк, крос-кантрі, чоловіки, 15:10

триборство, індивідуальні стрибки, 16:00

дзюдо, до 73 кг, чоловіки, 17:00

дзюдо, до 57 кг, жінки, 17:00

скейтбординг, стріт, чоловіки, 18:00

стрільба з лука, чоловічі команди, 18:11

веслувальний слалом, байдарка-одиночка, чоловіки, 18:20

спортивна гімнастика, чоловічі команди, 18:30

плавання, комплексний стиль, 400 м, жінки, 21:30

плавання, вільний стиль, 200 м, чоловіки, 21:40

плавання, брас, 100 м, чоловіки, 22:19

плавання, брас, 100 м, жінки, 22:25

плавання, вільний стиль, 200 м, жінки, 22:41

фехтування, шабля, жінки, 22:45

фехтування, рапіра, чоловіки, 23:10

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – намагатиметься показати всі виступи українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на командних видах спорту. Решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 29 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.