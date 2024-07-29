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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 29 липня

Париж, Понеділок 29 липня 2024 07:50
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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 29 липня Фото: Новий день даруватиме нових олімпійських чемпіонів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У третій день Олімпійських ігор у столиці Франції спортсмени з усього світу змагатимуться за нагороди в десятках видів програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Українські фехтувальниці Олена Кравацька, Ольга Харлан та Аліна Комащук вранці розпочнуть свій шлях до фіналу в індивідуальному турніру шаблісток. Перша стартуватиме з 1/32 фіналу, а дві наступні – з 1/16 фіналу. Вирішальний поєдинок запланований на 22:45.

У кваліфікації турніру з кульової стрільби виступлять Олена Костевич і Віктор Банькін. Мікст українських стрільців управлятиметься з пневматичним пістолетом (10 м). Натомість дзюдоїстка Дар'я Білолід розпочне змагання у ваговій категорії до 57 кг із 1/16 фіналу в 11:00.

Фінал чоловічих дуетів у синхронних стрибках у воду запланований на 12:00. Кірілл Болюх і Олексій Середа стрибатимуть з 10-метрової вишки. Після обіду продовжать виступи вітчизняні тенісистки. Марта Костюк і Даяна Ястремська спершу виступлять в одиночному розряді, а потім у парах. На старт вийде й дует сестер Людмили й Надії Кіченок, а Еліна Світоліна закриватиме вечір поєдинком проти Джессіки Пегули (США).

Велосипедист Олександр Гудима з 15:10 змагатиметься за медалі в крос-кантрі маунтенбайку. О 17:50 боксер Дмитро Ловчинський проведе перший бій у ваговій категорії до 92 кг. А на 18:30 запланований фінал у командному багатоборстві спортивної гімнастики, де честь України захищатимуть Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.

Список змагань 29 липня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024:

  • Бюрель – Костюк, 14:30
  • Осоріо Серрано – Ястремська, 14:30
  • Л. Кіченок/Н. Кіченок – Ван/Чжен, 16:00
  • Лінетт/Росольська – Костюк/Ястремська, 17:30
  • Пегула – Світоліна, 21:30

Список медальних змагань 29 липня на Олімпійських іграх-2024:

  • стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 м, жінки, 10:30
  • стрибки у воду, трамплін 10 м, чоловічі дуети, 12:00
  • триборство, конкур, командний фінал, 12:30
  • стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 м, чоловіки, 13:00
  • маунтенбайк, крос-кантрі, чоловіки, 15:10
  • триборство, індивідуальні стрибки, 16:00
  • дзюдо, до 73 кг, чоловіки, 17:00
  • дзюдо, до 57 кг, жінки, 17:00
  • скейтбординг, стріт, чоловіки, 18:00
  • стрільба з лука, чоловічі команди, 18:11
  • веслувальний слалом, байдарка-одиночка, чоловіки, 18:20
  • спортивна гімнастика, чоловічі команди, 18:30
  • плавання, комплексний стиль, 400 м, жінки, 21:30
  • плавання, вільний стиль, 200 м, чоловіки, 21:40
  • плавання, брас, 100 м, чоловіки, 22:19
  • плавання, брас, 100 м, жінки, 22:25
  • плавання, вільний стиль, 200 м, жінки, 22:41
  • фехтування, шабля, жінки, 22:45
  • фехтування, рапіра, чоловіки, 23:10

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – намагатиметься показати всі виступи українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на командних видах спорту. Решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 29 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 28 липня на Олімпійських іграх-2024.

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