Олімпіада-2024: повний розклад змагань 2 серпня
У сьомий день Олімпійських ігор 2024 року між атлетами з усіх куточків планети розіграють аж 25 комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Змагання 2 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024
Синхроністи Олег Колодій та Данило Коновалов змагатимуться в стрибках у воду з 10:30. Вісім чоловічих дуетів боротимуться за нагороди в синхронних виступах на триметровому трампліні. На чемпіонаті світу цьогоріч вони посіли 6-те місце.
Дзюдоїстка Христина Гоман об 11-й годині розпочне виступи в категорії понад 78 кг. Першою її суперницею буде нідерландка Маріт Кампс. Українка на шляху до фіналу повинна здолати чотирьох опоненток.
Боксер Олександр Хижняк увечері вийде в ринг на чвертьфінальний поєдинок. У ваговій категорії до 80 кг він протистоятиме бразильцю Вандерлею де Соузі Перейрі. Натомість ціла низка вітчизняних легкоатлетів на чолі з Ярославою Магучіх стартують на Іграх у кваліфікації.
Список медальних змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024
У п'ятниці чимало фіналів проведуть на воді. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще чотири – у вітрильному спорті, а синхроністи позмагаються за медалі на 3-метровому трампліні. У плаванні ж визначать ще трьох чемпіонів.
- стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, жінки, 10:30
- синхронні стрибки, трамплін, 3 м, чоловіки, 12:00
- академічне веслування, пари, чоловіки, 12:30
- академічне веслування, пари, жінки, 12:42
- академічне веслування, двійки парні легкої ваги, чоловіки, 13:02
- вітрильний спорт, човни-скіфи, жінки, 13:13
- академічне веслування, двійки парні легкої ваги, жінки, 13:22
- вітрильний спорт, човни-скіфи, чоловіки, 14:13
- стрибки на батуті, жінки, 14:50
- кінний спорт, командний конкур, 15:00
- вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 15:03
- вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 15:23
- бадмінтон, мікст, 16:00
- дзюдо, понад 100 кг, чоловіки, 17:00
- дзюдо, понад 78 кг, жінки, 17:00
- стрільба з лука, мікст, 17:43
- теніс, мікст, 20:00
- стрибки на батуті, чоловіки, 20:50
- фехтування, шпага, чоловічі команди, 21:30
- плавання, вільний стиль, 50 м, чоловіки, 21:30
- плавання, 200 м на спині, жінки, 21:36
- плавання, комплексний стиль, 200 м, чоловіки, 21:43
- біг, 10000 м, чоловіки, 22:20
- велоперегони BMX, чоловіки, 22:35
- велоперегони BMX, жінки, 22:50
Де дивитися Олімпійські ігри 2 серпня
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зробить акцент на змаганнях українських спортсменів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі, баскетболі та тенісі. Інші командні види та решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024.